Así fue el primer encuentro de túneles de la línea 7 en Cal y Canto
Durante el 2025 se concretaron 6 encuentros de túneles y hoy se suma uno nuevo en el pique Cal y Canto. A marzo de 2026, la megaobra ya alcanza un 40% de avance de sus 26 kilómetros de longitud. En la actividad participó el ministro de Transportes, Louis de Grange, junto al presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, quienes encabezaron el primer encuentro de túneles del proyecto de Línea 7.
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