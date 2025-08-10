Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

La performance causó gran controversia luego que una bailarina con un provocador atuendo apareciera en el show de magia del Mago Renato, realizado en el Teatro Municipal de Temuco en el marco de las celebraciones del Día de la Niñez.

Tras el show, el mago hizo sus descargos publicando un video en su cuenta de Instagram, asegurando que en 25 años de labor, jamás había vivido una situación como esta.

"Se menciona que una de las bailarinas de mi staff ejecutaba un baile inapropiado para los niños. Mientras pensaba en esto, dije: entonces todos los niños tendrían que tener prohibido el ingreso a los circos, porque el baile que ella hizo es de contorsionismo“, señaló.