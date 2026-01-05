Así fue la proclamación de José Antonio Kast como Presidente electo
Durante este lunes, se desarrolló en la sede del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) la proclamación de José Antonio Kast como Presidente electo. A la ceremonia lo acompañó su esposa, María Pía Adriasola junto a su equipo de la Oficina del Presidente electo (OPE). La encargada de leer el acta de proclamación fue Carmen Gloria Valladares, secretaria relatora del TRICEL.
