Así sería moderna cárcel emplazada en el desierto de Atacama

El futuro centro penitenciario “El Arenal”, será uno de los penales más grandes y modernos de nuestro país, con una superficie de más de 76 mil metros cuadrados y con una capacidad para 2.160 internos.

Pablo Gándara 
Pablo Gándara

El edificio contará con 15 módulos de reclusión y espacios diseñados específicamente para programas de reinserción social de los reclusos.

El proyecto contempla además, un área de alta seguridad con 103 espacios, y su edificación busca fortalecer la infraestructura penitenciaria del norte del país.

Rating del martes 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Grimsby Town vs. Manchester United por la Carabao Cup

Temblor hoy, miércoles 27 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alexander Zverev por el US Open en TV y streaming

