Así sería moderna cárcel emplazada en el desierto de Atacama
El futuro centro penitenciario “El Arenal”, será uno de los penales más grandes y modernos de nuestro país, con una superficie de más de 76 mil metros cuadrados y con una capacidad para 2.160 internos.
El edificio contará con 15 módulos de reclusión y espacios diseñados específicamente para programas de reinserción social de los reclusos.
El proyecto contempla además, un área de alta seguridad con 103 espacios, y su edificación busca fortalecer la infraestructura penitenciaria del norte del país.
