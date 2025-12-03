Automotores: ¿Cuánto valoran los chilenos los autos chinos?
En este nuevo capítulo revisamos los datos de la encuesta Descifra, que consultó a los chilenos, sobre la valoración que tienen de las distintas marcas que se comercializan en el mercado automotriz de nuestro país. Los chinos obtuvieron algunas cifras que llamaron bastante la atención. Además, conversamos con el piloto chileno, Ruy Barbosa, quien en las próximas semanas, tendrá uno de sus máximos desafíos en la tradicional prueba de enduro en el Dakar 2026.
