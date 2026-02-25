Cámara de seguridad capta el momento exacto de la colisión entre Fran Maira y motociclista
Un registro audiovisual reveló el momento exacto del accidente que protagonizó la cantante Fran Maira con un motorista en la comuna de Lo Barnechea. Tras el choque, Maira fue detenida por Carabineros a la espera de conoce su situación judicial y el segundo involucrado, quien se encontraba trabajando de repartidor, tuvo que ser reanimado en el lugar producto de la gravedad del accidente y luego trasladado a un servicio asistencial.
La Fiscalía Oriente confirmó que la influencer pasará a control de detención durante esta tarde en el Centro de Justicia. Aún se desconoce el delito por el que será formalizada.
