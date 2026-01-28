Cámara de un camión capta a un trabajador que se salvó de ser sepultado por un deslizamiento de tierra
Un trabajador se salvó por pocos segundos de ser sepultado dentro de su camión mientas se encontraba trabajando en una mina de níquel en Halmahera Oriental, Indonesia. En la cámara dentro del transporte se logra ver la increíble hazaña, cuando se lanzó hacia el exterior. Según reportes, otros tres trabajadores terminaron sepultados por el deslave de la tierra, dos de ellos fallecieron y uno se encuentra desaparecido.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.