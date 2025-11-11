Candidatos al distrito 11 chocan por último debate presidencial: del vidrio blindado de Kast al desmarque de Jara
Revisa en esta edición de "La Mesa del Poder" los fuertes cruces entre los diputados que van a la reelección Tomás Hirsch (AH), Cristián Araya (REP.) y Francisco Undurraga (Evop.), así como de la candidata Constanza Schonhaut (FA), todos aspirantes a ocupar un escaño en el distrito 11. El desempeño de los abanderados en el último debate presidencial organizado por Anatel, seguridad, Punta Peuco y los nuevos dardos de Jeannette Jara al gobierno marcaron la conversación.
