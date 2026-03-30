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Captan al expresidente Boric en Tierra del Fuego: está de vacaciones con su familia
El exmandatario fue visto en la ciudad de Porvenir, en la provincia de Tierra del Fuego, ubicada en la Región de Magallanes, lugar donde se encuentra vacacionando junto a su familia.
Por
Paula Morales
30 MARZO 2026
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