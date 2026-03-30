SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Captan al expresidente Boric en Tierra del Fuego: está de vacaciones con su familia

    El exmandatario fue visto en la ciudad de Porvenir, en la provincia de Tierra del Fuego, ubicada en la Región de Magallanes, lugar donde se encuentra vacacionando junto a su familia.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:NacionalViralTierra del FuegoVacaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    El valor de la actitud a la hora de emprender

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones

    Más de 400 intervenciones en 2026: Sichel entrega balance de operativos de recuperación de espacios en Ñuñoa

    Avanza estrategia de reinscripción del PSC: Se concreta proceso de formación del Partido Cristiano de Chile

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Últimos días para pagar el permiso de circulación: ¿Cuándo termina el plazo?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Semana Santa: ¿Cuáles son los días feriados y cómo funcionará el comercio?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Más de 400 intervenciones en 2026: Sichel entrega balance de operativos de recuperación de espacios en Ñuñoa

    Avanza estrategia de reinscripción del PSC: Se concreta proceso de formación del Partido Cristiano de Chile

    Quiñenco cerró el 2025 con alza en sus ganancias tras venta de participación en francesa Nexans
    Negocios

    Quiñenco cerró el 2025 con alza en sus ganancias tras venta de participación en francesa Nexans

    Gobierno aterriza en la Enami: Daniel Mas y Álvaro González llegan al directorio de la estatal

    Agrosuper renueva directorio: ingresa Enrique Ostalé y debuta la tercera generación de la familia Vial

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable
    Tendencias

    Soy gastroenterólogo y estos son los 4 alimentos que no pueden faltar en mis comidas para tener un estómago saludable

    Qué se sabe sobre el intento de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el astronauta de la NASA que perdió la capacidad de hablar en el espacio

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones
    El Deportivo

    Debe reportarse y no puede salir del país: Chiqui Tapia es procesado por presunta apropiación indebida de US$ 14 millones

    Fernando Gago y su riguroso método en la U: “Los jugadores necesitan aprender; yo no comía igual a los 17 años que a los 26″

    Lionel Scaloni rompe en llanto y abandona la rueda de prensa previa al amistoso de Argentina

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti
    Tecnología

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032
    Cultura y entretención

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Las cinco claves que definen el nuevo libro de Isabel Allende y las memorias que vienen

    El renacer del lado oscuro: las claves de la nueva serie de Star Wars

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos
    Mundo

    Parlamento israelí aprueba la nueva ley de pena de muerte que se aplica solo a palestinos

    Por qué Rusia desafía a EE.UU. con el envío de 100 mil toneladas de petróleo a Cuba

    Alto comisionado para Bosnia y Herzegovina: “No necesitas supertanques si no te puedes defender de los drones”

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico