Captan al Presidente Boric disfrutando de un concierto junto a su hija en una cafetería de Barrio Yungay

En los registros compartidos por las redes sociales del lugar, se ve al Presidente Gabriel Boric disfrutando del concierto mientras carga en sus brazos a su hija, Violeta Boric.

Al finalizar el show, subió al escenario y compartió unas palabras con los asistentes. “Cuando los tiempos están duros, es importante volver a los orígenes y el origen más importante, y donde nace todo creo, es compartir, mirarnos a los ojos, querernos un poquito más”, reflexionó el mandatario.

“Y en un lugar como este se da eso. Pasa eso y nos sentimos de alguna manera conectados, no solamente por la música de Chinoy, sino por un corazón que está latiendo fuerte, que tiene angustia, pero que tiene fuerza”, finalizó. Luego le solicitó al público capturar el momento con una fotografía.