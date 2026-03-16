Captan graves incidentes en barrio Meiggs: ambulantes botaron reja perimetral
Durante la tarde de este lunes se registraron desórdenes en barrio Meiggs, cuando funcionarios de la municipalidad de Santiago estaban realizando un decomiso tras identificar una venta ilegal de cigarrillos.
El incidente ocurrió en el acceso de la calle Gorbea con San Alfonso. Más de 30 individuos echaron abajo parte de la reja perimetral a la fuerza y atacaron al personal de la municipalidad.
Personal de Carabineros logró contener los desórdenes y confirmó la detención de una persona.
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