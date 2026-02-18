Captan lluvia y tormenta eléctrica al interior de Calama
Diversos usuarios compartieron a través de redes sociales registros que dan cuenta de la magnitud de la tormenta que azota al pueblo de Turi, que se ubica al interior de Calama.
El fenómeno meteorológico estaba previsto, de acuerdo a la información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Por este motivo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) había decretado alerta temprana preventiva.
