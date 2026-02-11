Carabineros del O.S.7 El Loa incautó más de una tonelada de droga en Calama

En la comuna de Calama, personal de Carabineros de la Sección O.S.7 El Loa desarrolló un gran operativo policial tras una larga investigación que inició luego de la incautación de un vehículo abandonado que transportaba droga.

Mediante el trabajo de inteligencia policial se logró identificar a los sujetos y tres domicilios de interés. El operativo finalizó con dos ciudadanos de nacionalidad boliviana detenidos, uno de ellos mantenía vigente una prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

Además en el procedimiento realizado por funcionarios de Carabineros se decomisaron 1.154 paquetes contenedores de marihuana y 266 frascos de ketamina.

El caso quedo a disposición del Ministerio Público, mientras se continúa la investigación ambos sujetos se encuentran en prisión preventiva.