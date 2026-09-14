Chile se convierte en el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de rabia
El Ministerio de Salud recibió el reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de una certificación que valida a Chile como el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos.
La ministra de Salud, May Chomali, y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recibieron el diploma oficial de certificación, en el marco de una visita al canil Monte Grande en Las Condes, donde se llevó a cabo un operativo móvil de vacunación contra la rabia, una de las estrategias sanitarias que permite la prevención de la transmisión de mascota a personas.
Para obtener la validación de la organización, el país debió demostrar la ausencia sostenida de casos, además de contar con sistemas sólidos de vigilancia, laboratorio, vacunación y respuesta, capaces de prevenir su reaparición.
Para esto, el Minsal conformó una Mesa Técnica Nacional que sistematizo décadas de evidencia, y señalaron que desde 1972 Chile no registra ningún caso de rabia humana asociado a la variante canina.
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