Chile se convierte en el primer país de Sudamérica en eliminar la transmisión de rabia

La ministra de Salud, May Chomali, y la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recibieron el diploma oficial de certificación, en el marco de una visita al canil Monte Grande en Las Condes, donde se llevó a cabo un operativo móvil de vacunación contra la rabia, una de las estrategias sanitarias que permite la prevención de la transmisión de mascota a personas.

Para obtener la validación de la organización, el país debió demostrar la ausencia sostenida de casos, además de contar con sistemas sólidos de vigilancia, laboratorio, vacunación y respuesta, capaces de prevenir su reaparición.

Para esto, el Minsal conformó una Mesa Técnica Nacional que sistematizo décadas de evidencia, y señalaron que desde 1972 Chile no registra ningún caso de rabia humana asociado a la variante canina.