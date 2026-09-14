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    Money Talks | El artista detrás de la campaña de Fintual

    Conversamos con Manuel Santelices, ilustrador chileno radicado en Nueva York, que creó la nueva campaña de Fintual. Manuel asegura que las empresas están buscando diversas formas de diferenciarse, y una manera de lograrlo es a través de las ilustraciones, una veta en la que el profesional tiene una larga trayectoria internacional con empresas como Carolina Herrera, Mandarín Oriental y la casa de subastas inglesa Bonhams, entre muchos otros.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastMoney TalksEmpresasArteArte CorporativoIlustraciónManuel Santelices

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