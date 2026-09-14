SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Sin vocales y en minúscula: Renault abre su primera tienda rnlt en Chile

    El nuevo espacio de la firma del rombo se ubica en Cenco Costanera y, además de distintos modelos de su portafolio, también con merchandising de productos y accesorios.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Una nueva tienda con el sello del rombo. Renault acaba de inaugurar su primera tienda rnlt en Chile, un concepto global presente en las principales ciudades del mundo y que hoy abre sus puertas en Mall Cenco Costanera, en Providencia.

    Con una superficie de 247m² y ubicado en el nivel 1 del mall, rnlt propone una experiencia de descubrimiento total del universo Renault. Así quienes visiten sus instalaciones podrán ver una selección de vehículos de la marca, incluyendo sus versiones deportivas esprit Alpine, exhibidos en un ambiente diseñado para la interacción cercana.

    También hay espacio para The Originals rnlt, el merchandising oficial de la marca, donde se podrá encontrar una selección de productos y accesorios, que van desde ropa hasta autos a escala, inspirados en la identidad de Renault, pensada para quienes quieran llevarse un recuerdo de la marca más allá del auto.

    “Este hito va mucho más allá de abrir una nueva tienda. Representa cómo queremos construir la próxima etapa de Renault en Chile: una marca más cercana, visible y conectada con las personas y con la ciudad. Estar en Cenco Costanera nos permite llevar Renault a un espacio donde la vida ocurre todos los días, acercando nuestra propuesta, tecnología y visión de movilidad a nuevas audiencias. Queremos que cada vez más personas redescubran Renault y sean parte de esta nueva etapa que estamos impulsando en el país junto a Astara”, explica Renzo Fenzo, gerente general de Renault.

    Este movimiento se enmarca en una estrategia global de Renault, que ya ha abierto espacios rnlt en ciudades como París, Rotterdam, Mendoza y Madrid, y que en Chile se traduce en una propuesta adaptada a la vida de Cenco Costanera, uno de los epicentros de encuentro social y comercial de la capital.

    Más sobre:Renault Chilernltmerchandisingmarcas de autos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego

    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal

    Darío Calderón recurre a la Suprema para limitar extracción de información de su celular incautado por caso Junaeb

    “Alta fertilidad geológica”: mediana minera chilena compra rico yacimiento a compañía canadiense

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal
    Chile

    Trabajador muere tras desprendimiento de roca en faena minera de Taltal

    Darío Calderón recurre a la Suprema para limitar extracción de información de su celular incautado por caso Junaeb

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego
    Negocios

    Hacienda abre postulaciones para nuevo superintendente de Casinos de Juego

    Bolsas mundiales caen y el bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde la crisis financiera, a la espera de la Fed

    Elon Musk propone que las grandes empresas de IA prueben los modelos de sus competidores antes de lanzarlos

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    La asistencia de Lucas Cepeda no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid
    El Deportivo

    La asistencia de Lucas Cepeda no alcanza para evitar la caída de Elche ante el poderoso Real Madrid

    Joaquín Álvarez se sube a lo más alto con un oro en la gimnasia y Kristel Köbrich suma una medalla de plata en los Odesur

    Fabián Ruiz se postula para quedarse con el Balón de Oro: “En cuanto a títulos, nadie ganó más que yo”

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN
    Cultura y entretención

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Fother Muckers lanza su directa nueva canción: “La banda que me gusta”

    Del dirigente español Pablo Iglesias a la plataforma Mubi: las reacciones a la muerte de Patricio Guzmán

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.
    Mundo

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de blanqueo tras un acuerdo con EE.UU.

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Incursión de drones y sospechas de sabotaje a trenes: una jornada convulsa en distintos países de Europa

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa