Sin vocales y en minúscula: Renault abre su primera tienda rnlt en Chile

Una nueva tienda con el sello del rombo. Renault acaba de inaugurar su primera tienda rnlt en Chile, un concepto global presente en las principales ciudades del mundo y que hoy abre sus puertas en Mall Cenco Costanera, en Providencia.

Con una superficie de 247m² y ubicado en el nivel 1 del mall, rnlt propone una experiencia de descubrimiento total del universo Renault. Así quienes visiten sus instalaciones podrán ver una selección de vehículos de la marca, incluyendo sus versiones deportivas esprit Alpine, exhibidos en un ambiente diseñado para la interacción cercana.

También hay espacio para The Originals rnlt, el merchandising oficial de la marca, donde se podrá encontrar una selección de productos y accesorios, que van desde ropa hasta autos a escala, inspirados en la identidad de Renault, pensada para quienes quieran llevarse un recuerdo de la marca más allá del auto.

“Este hito va mucho más allá de abrir una nueva tienda. Representa cómo queremos construir la próxima etapa de Renault en Chile: una marca más cercana, visible y conectada con las personas y con la ciudad. Estar en Cenco Costanera nos permite llevar Renault a un espacio donde la vida ocurre todos los días, acercando nuestra propuesta, tecnología y visión de movilidad a nuevas audiencias. Queremos que cada vez más personas redescubran Renault y sean parte de esta nueva etapa que estamos impulsando en el país junto a Astara”, explica Renzo Fenzo, gerente general de Renault.

Este movimiento se enmarca en una estrategia global de Renault, que ya ha abierto espacios rnlt en ciudades como París, Rotterdam, Mendoza y Madrid, y que en Chile se traduce en una propuesta adaptada a la vida de Cenco Costanera, uno de los epicentros de encuentro social y comercial de la capital.