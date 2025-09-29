China inaugura el puente más alto del mundo: reduce el tiempo para cruzar extremos de dos horas a dos minutos
Bautizado como el Puente del Gran Cañón de Huajiang, la estructura fue habilitada en la provincia de Guizhou tras más de tres años de construcción, y está a 635 metros del río Beipan.
El puente tiene una longitud de 2.890 metros y un tramo principal de 1420 m, y se estima que redujo el tiempo de cruce entre las dos orillas de dos horas a aproximadamente dos minutos.
La prensa estatal divulgó imágenes de drones, y muestran las torres de apoyo cubiertas de nubes.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.