China inaugura el puente más alto del mundo: reduce el tiempo para cruzar extremos de dos horas a dos minutos

Bautizado como el Puente del Gran Cañón de Huajiang, la estructura fue habilitada en la provincia de Guizhou tras más de tres años de construcción, y está a 635 metros del río Beipan.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El puente tiene una longitud de 2.890 metros y un tramo principal de 1420 m, y se estima que redujo el tiempo de cruce entre las dos orillas de dos horas a aproximadamente dos minutos.

La prensa estatal divulgó imágenes de drones, y muestran las torres de apoyo cubiertas de nubes.

ChinaPuente del Gran Cañón de HuajiangIngenieríaPuente más alto del mundoGuizhou

