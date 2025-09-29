Persecución en Providencia termina en violento choque y con dos delincuentes muertos

El hecho ocurrió este domingo pasada las 22 horas, cuando los antisociales fueron sorprendidos por un guardia de seguridad de la Municipalidad de Providencia, justo en el momento que robaban en una empresa de alimentos.

Tras la presencia de agente de seguridad, se dieron a la fuga y el motorista registró la persecución que terminó con el auto de los sujetos en un servicentro.

El choque se produjo en la intersección de la calle Santa Isabel con Salvador, los que provocó la muerte de uno de los ladrones, mientras que el segundo murió cuando estaba siendo atendido en el Hospital Salvador.

Un tercer antisocial, sigue en riesgo vital; y un cuarto quedó detenido por Carabineros.