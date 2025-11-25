Choques y disparos al aire: médico protagoniza violenta pelea en pleno centro de Iquique
El hecho ocurrió el pasado domingo en la madrugada, en la avenida Héroes de La Concepción con avenida Arturo Prat, en la ciudad de Iquique.
En el video se puede constatar como un hombre totalmente fuera de control, chocó a un vehículo que estaba estacionado.
La violenta escena no terminó ahí, ya que el mismo sujeto, procedió a golpear y patear en el suelo a la víctima, para luego apuntarlo con un arma y realizar varios disparos al aire en plena vía pública.
Tras las últimas amenazas, el sujeto se dirigió a una clínica, donde horas después fue detenido por la policía.
Carabineros de Iquique, indicó que “uno de ellos procedió a agredir a la víctima y asimismo extrajo un armamento para efectuar tres disparos al aire”.
El autor del hecho, es un médico cirujano de nacionalidad chilena y con antecedentes.
