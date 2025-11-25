Choques y disparos al aire: médico protagoniza violenta pelea en pleno centro de Iquique

En el video se puede constatar como un hombre totalmente fuera de control, chocó a un vehículo que estaba estacionado.

La violenta escena no terminó ahí, ya que el mismo sujeto, procedió a golpear y patear en el suelo a la víctima, para luego apuntarlo con un arma y realizar varios disparos al aire en plena vía pública.

Tras las últimas amenazas, el sujeto se dirigió a una clínica, donde horas después fue detenido por la policía.

Carabineros de Iquique, indicó que “uno de ellos procedió a agredir a la víctima y asimismo extrajo un armamento para efectuar tres disparos al aire”.

El autor del hecho, es un médico cirujano de nacionalidad chilena y con antecedentes.