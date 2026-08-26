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    Ahora solo con un QR podrás acceder a contenido exclusivo de La Tercera en el Metro

    La Tercera y Metro de Santiago lanzaron La Tercera Estación, una nueva alianza que busca transformar los tiempos de traslado en una oportunidad para informarse.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Con solo escanear un código QR disponible en diversas estaciones y al interior de vagones, los pasajeros podrán acceder a 30 minutos de navegación gratuita por todo el contenido de latercera.com.

    Más sobre:LT ExplicaNacionalLa TerceraMetro de Santiago

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