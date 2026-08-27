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    Cómo te lo explico | La reforma a la reforma

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan los efectos que provocó en la derecha la reforma constitucional del gobierno en seguridad y el flanco que se le abrió al Presidente Kast. El exsubsecretario Ricardo Montero, en tanto, cuestiona cómo el Ejecutivo ha manejado la política exterior. El abogado y académico de la UC Clemente Recabarren, por otro lado, si bien cree que la reforma constitucional debe sufrir ajustes, dice que no es una iniciativa autoritaria.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:VideopodcastCómo te lo explicoPolíticaNacionalReforma de Seguridad

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