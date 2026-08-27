Cómo te lo explico | La reforma a la reforma

En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan los efectos que provocó en la derecha la reforma constitucional del gobierno en seguridad y el flanco que se le abrió al Presidente Kast. El exsubsecretario Ricardo Montero, en tanto, cuestiona cómo el Ejecutivo ha manejado la política exterior. El abogado y académico de la UC Clemente Recabarren, por otro lado, si bien cree que la reforma constitucional debe sufrir ajustes, dice que no es una iniciativa autoritaria.
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