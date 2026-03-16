Con estatuilla en mano: Michael B. Jordan celebró su triunfo en los Oscars comiendo hamburguesas
Con la estatuilla en mano, el actor firmó autógrafos a los empleados y no pudo escapar de las cámaras, registros que no tardaron en viralizarse.
Tras ganar el Oscar a Mejor Actor Protagónico por su interpretación en “Sinners”, Michael B. Jordan prefirió celebrar su triunfo en una hamburguesería In-N-Out de Los Ángeles, antes de ir a una fiesta.
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