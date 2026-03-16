SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Con estatuilla en mano: Michael B. Jordan celebró su triunfo en los Oscars comiendo hamburguesas

    Con la estatuilla en mano, el actor firmó autógrafos a los empleados y no pudo escapar de las cámaras, registros que no tardaron en viralizarse.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras ganar el Oscar a Mejor Actor Protagónico por su interpretación en “Sinners”, Michael B. Jordan prefirió celebrar su triunfo en una hamburguesería In-N-Out de Los Ángeles, antes de ir a una fiesta.

    Más sobre:Premios Oscars 2026Mejor ActorMichael B. JordanSinnersLos Ángeles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kia decide descontinuar el Niro eléctrico y reordena su estrategia

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    “Salas y River campeón...”: fallece Marcelo Araujo, el relator que inmortalizó las hazañas del Matador en Argentina

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

    Servicios

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 16 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el último pago del Bono Marzo 2026: ¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente desde este lunes?

    Diputado Gatica apunta a que eventuales indultos anunciados por Kast son una “mala señal” y “contradictorios” con sus promesas

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza
    Negocios

    El dólar anota fuerte caída y busca caer de los $900 tras racha al alza

    Ventas online del retail repuntan con fuerza en el cuarto trimestre 2025 gracias a los eventos Cyber

    Bolsas mundiales suben y el Ipsa vuelve al terreno de las ganancias en 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto
    Tendencias

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz
    El Deportivo

    “Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz

    “Salas y River campeón...”: fallece Marcelo Araujo, el relator que inmortalizó las hazañas del Matador en Argentina

    ¿En qué lugar del ranking ATP quedaron? Tabilo, Garin y Barrios ceden posiciones en la previa del Masters 1000 de Miami

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins
    Cultura y entretención

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Asistentes del show de Sabrina Carpenter en Lollapalooza denuncian quemaduras

    Los Oscar 2026 coronan a Una Batalla Tras Otra y saldan su deuda con Paul Thomas Anderson

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas
    Mundo

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock