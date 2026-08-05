Desde la Redacción: entrevistas a Matías Toledo, José Francisco Lagos, Osvaldo Corrales y Sergio Giacaman
En el programa de streaming de La Tercera el subsecretario José Francisco Lagos (Segegob) remarcó el despacho de la megarreforma y, sobre el caso Rodríguez, sostuvo que "esto no se trata de creerle o no" al exsubsecretario sino de seguir "la institucionalidad disponible". "La discusión no se puede dar a través de filtraciones de chats", dijo sobre la arremetida de Squella contra Pavez. En tanto, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, arremetió contra el ministro Arrau y el delegado Codina y acusó que "la agenda de seguridad está para la tele". Mientras, el rector Osvaldo Corrales, líder del Cruch, planteó -a propósito del debate por Becas Chiles y Fondecyt- que se debe persuadir al Ejecutivo que el gasto en investigación es inversión. Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, explicó la molestia de las autoridades de la zona con el Ejecutivo y reveló que se reunirá hoy con el ministro Alvarado.
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