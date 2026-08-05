SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La invariabilidad y el TC

    Claudio Alvarado RojasPor 
    Claudio Alvarado Rojas
    Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Apenas comenzó a discutirse el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico —en rigor: antes de conocer su articulado—, la oposición de izquierdas anticipó su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Atrás quedó la época de las diatribas contra la “tercera cámara” y la reivindicación de la “agencia política del pueblo”. Ahora la apuesta narrativa es muy diferente: se afirma que el TC debe defender nuestra “república democrática” (artículo 4° de la Constitución), supuestamente amenazada por la invariabilidad tributaria para grandes inversiones por 10, 15 o 20 años (dependiendo del monto), aprobada por una mayoría de diputados y senadores en el marco de la ley miscelánea.

    Como era previsible, diversas voces —más allá de las derechas— han reaccionado ante esa retórica grandilocuente recordando ciertas obviedades. Por un lado, no se requiere demasiada sofisticación para notar que son otras las actitudes y artimañas que atentan contra las instituciones democráticas (desde la intolerancia al disenso y la validación de la violencia hasta la erosión de la independencia judicial). Por otro lado, nuestro país ya ha conocido distintos regímenes de invariabilidad tributaria —no sólo el bullado D.L. 600—, tanto en el pasado como en la actualidad (desde aquellos aprobados bajo los gobiernos de los expresidentes Ibañez del Campo y Frei Montalva hasta la “ley Navarino”, vigente hoy). El punto lo ha resumido con agudeza e ironía el exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros: ¿Acaso “vivimos 40 años en la inconstitucionalidad”?

    Con todo, quizá lo más paradójico sea el propósito de intentar conseguir en sede constitucional alguna de las cosas que no fue posible obtener en el Congreso respecto de la megarreforma. En concreto, sostener que el TC debe objetar la invariabilidad tributaria a partir de una extravagante interpretación del principio democrático ignora la misión propia de este órgano. Así lo han entendido los principales juristas criollos en las últimas décadas (incluyendo muchos vinculados al progresismo): hoy es ampliamente compartida la idea de que el TC debe ser un órgano deferente con el Congreso Nacional. En consecuencia, salvo que exista una regla constitucional o un derecho fundamental vulnerado de modo inequívoco por las mayorías parlamentarias —lo que desde luego no ocurre en este caso—, el TC ha de respetar la legítima opción adoptada por ellas.

    A mediados de los noventa Alejandro Silva Bascuñán, quizá el constitucionalista más destacado del siglo XX, ya subrayaba la relevancia de esa deferencia para el sistema institucional que nos rige. Como advirtiera en su célebre Tratado hace casi 30 años, resulta inseparable del papel del TC cuidarse “principalmente de no imponer su propio criterio, en el ámbito de las alternativas de bien común respetuosas del marco institucional”. Aunque gran parte de la oposición parece haberlo olvidado, es precisamente siguiendo esa lógica —aceptar la voluntad del legislador cuando ella, a su vez, acepta el rayado de cancha de la Constitución— la manera en que el TC resguarda nuestra república democrática.

    Por Claudio Alvarado R., Director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

    Más sobre:IvariabilidadTCMegarreformaInversiónTribunal Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast refrenda seguridad como prioridad de la agenda de gobierno y confirma reforma constitucional en la materia

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    Lo más leído

    1.
    Si Chile se cae a pedazos, quiero mi cheque de souvenir

    Si Chile se cae a pedazos, quiero mi cheque de souvenir

    2.
    La hora del cobre

    La hora del cobre

    3.
    Pausar para asegurar: prudencia en la instalación de los SLEP

    Pausar para asegurar: prudencia en la instalación de los SLEP

    4.
    ¿Quién defenderá el libre comercio?

    ¿Quién defenderá el libre comercio?

    5.
    Los nuevos paradigmas del abogado

    Los nuevos paradigmas del abogado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados
    Chile

    Senadores y diputados constituyen comisión mixta para tramitar las Reglas de Uso de la Fuerza para uniformados

    ProCultura: Fiscalía sumará formalización por proyectos de Anglo American y arista Biobío también se trasladaría a Santiago

    Avanza la discusión de la ley de medicamentos y pañales: no devuelve el IVA a todos y es bajo ciertas condiciones

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios
    Mundo

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios

    Líbano e Israel interrumpen sus conversaciones en Roma por ataque mortal del Ejército israelí

    Argentina acusa a Brasil de “escalar” la disputa tras los insultos de Milei a Lula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”