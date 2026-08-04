SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La batalla de las ideas

    Hernán LarraínPor 
    Hernán Larraín

    El debate sobre la necesidad de promover una batalla cultural en el entorno del actual gobierno, despierta el interés de algunos y la abierta renuencia en otros. Por definirse como “gobierno de emergencia”, sus conductores han evitado esa discusión. Pero eludirla no ha impedido progresar en otro frente: la batalla de las ideas.

    El ámbito donde este impulso es más nítido es el económico. La “megarreforma” -rebaja de impuestos corporativos, invariabilidad tributaria, repatriación de capitales, exención de IVA a viviendas nuevas, fomento al empleo formal, simplificación regulatoria contra la “permisología” y normas de reconstrucción- no es solo un paquete técnico para reactivar la economía. Expresa una tesis: quien debe liderar el crecimiento no es el Estado, vía mayor gasto, tributación y regulación, sino el emprendimiento privado.

    El diagnóstico detrás de esa tesis se apoya en la experiencia reciente: el estancamiento coincidió con la expansión del gasto público, alzas tributarias y la proliferación de permisos, sin que ese mayor Estado se tradujera en más crecimiento ni en mejor recaudación. La correlación no prueba por sí sola la causalidad, pero sí desmonta el supuesto de que más Estado garantiza mejores resultados. De ahí la inversión de la lógica: no “más impuestos para crecer”, sino “a mayor crecimiento, mayor recaudación”. Los impuestos siguen al crecimiento, no lo preceden ni lo generan.

    Este es un primer giro en el ideario, pero no el único.

    El alza de la delincuencia y el crimen organizado han instalado la inseguridad, junto al desempleo y la pobreza, como fuente de angustia cotidiana. Aquí se ha producido un desplazamiento significativo: la sociedad dejó de aceptar que la crisis de seguridad se origina en las policías, según reminiscencias del pasado propias del imaginario socialista, y revalorizó el orden como condición previa -no sustituta- de la justicia social. Sin autoridad efectiva, control fronterizo y freno a la impunidad, no hay marco donde la igualdad de oportunidades pueda siquiera plantearse.

    El prejuicio contra el orden -asociarlo con autoritarismo- ignora que no hay desarrollo ni inversión sostenibles sin un Estado de Derecho capaz de fijar reglas en forma democrática y hacerlas cumplir. El orden no es enemigo de la libertad ni de la equidad: es su precondición. Por eso la izquierda, tardíamente, ha ido cediendo su resistencia a medidas enérgicas y consistentes, empujada más por la evidencia que por la convicción.

    Ese fue, de hecho, uno de los factores decisivos en la elección del actual gobierno, lo que vuelve más notoria una deuda pendiente: se echa de menos una suerte de “megarreforma” en seguridad, equivalente en ambición a la económica. Las condiciones políticas para impulsarla existen (y pobre del que se oponga), solo falta la decisión de usarlas.

    Con todo, algo relevante ha ocurrido en este combate de ideas: la convicción de que el Estado debe reducir su presencia donde estorba, la economía, y concentrarse donde es insustituible: la seguridad. Ese ordenamiento de roles, esboza un cambio de paradigma que avanza.

    Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario

    Más sobre:MegarreformaÁmbito económicoSeguridadEstado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CCU amplió sus pérdidas en medio de una “alta inflación”, menor desempeño en Bolivia y caída en las ventas de vino

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Por incumplimientos a normativa: gobierno anuncia que solicitarán cierre de empresa incendiada en Quilicura

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    Lo más leído

    1.
    Cuidado con lo que deseas

    Cuidado con lo que deseas

    2.
    Pausar para asegurar: prudencia en la instalación de los SLEP

    Pausar para asegurar: prudencia en la instalación de los SLEP

    3.
    La hora del cobre

    La hora del cobre

    4.
    Reformas en educación: apostemos por quienes lo hacen bien

    Reformas en educación: apostemos por quienes lo hacen bien

    5.
    Cáncer y AUGE: Entre la promesa y la realidad

    Cáncer y AUGE: Entre la promesa y la realidad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Rating del martes 4 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 4 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 2 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Por incumplimientos a normativa: gobierno anuncia que solicitarán cierre de empresa incendiada en Quilicura
    Chile

    Por incumplimientos a normativa: gobierno anuncia que solicitarán cierre de empresa incendiada en Quilicura

    Persona fallece tras caer desde piso 28 que se incendiaba en Estación Central

    Presidente Kast destaca despacho de megarreforma: “Aquí hay un antes y un después”

    CCU amplió sus pérdidas en medio de una “alta inflación”, menor desempeño en Bolivia y caída en las ventas de vino
    Negocios

    CCU amplió sus pérdidas en medio de una “alta inflación”, menor desempeño en Bolivia y caída en las ventas de vino

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    De la intervención del Mepco al cobre récord: el giro que mejora el panorama de la economía y alivia la situación fiscal

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”
    El Deportivo

    Luis Figo pide que Infantino renuncie a la FIFA: “Es el comportamiento más bajo, deshonesto y cobarde que he visto”

    Dinero, palcos VIP, uso del estadio y ganancias futuras: las exigencias de Memphis Depay para renovar con Corinthians

    ¿En qué va la Copa Chile? La U busca sellar su clasificación y ya hay 11 equipos en octavos de final

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera y anuncia la gira “Bitácora”

    Elton John y Candle in the Wind: la canción para Marilyn Monroe que narra a la fama como un calvario

    Viaje por los secretos de El Diablo Viste a la Moda 2 (y cuáles son las posibilidades de una tercera parte)

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”
    Mundo

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Irán anuncia que el acuerdo con Omán para gestionar el estrecho de Ormuz está en su “fase final de revisión”

    Israel emite una orden de evacuación forzosa en un municipio del sur de Líbano pese al alto el fuego

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar
    Paula

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel