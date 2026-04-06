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Con Honores fue recibido el Presidente Kast a su arribo a Argentina
Kast es acompañado por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Por
Pablo Gándara
6 ABRIL 2026
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