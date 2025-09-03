SUSCRÍBETE
Con Putin y Kim Jong-Un presentes: así fue el desfile militar donde China exhibió su enorme poderío militar

La ceremonia se realizó en la plaza de Tiananmen, en Beijing, lugar donde miles de soldados marcharon en perfecta formación. Al desfile militar asistieron Putin y Kim Jong-Un, quienes fueron testigos de una impresionante performance bélica donde Xi Jinping proyectó todo su poder militar.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

El Líder chino Xi Jinping encabezó este miércoles el desfile militar para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso Jinping, dijo que “el rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá”, aseguró en su mensaje transmitido por la televisión estatal china.

El desfile tuvo una muestra de material de guerra de última generación, entre lo que se destacan; drones submarinos, misiles antibuque y sistemas antimisiles, todos manufacturados en China, según el Ejército Popular de Liberación.

Además, expertos advirtieron la presencia de lo que describieron como un “arma láser de gran tamaño”. Para muchos analistas y entendidos, “la exhibición fue más una demostración de fuerza, que una conmemoración histórica”.

