Con Putin y Kim Jong-Un presentes: así fue el desfile militar donde China exhibió su enorme poderío militar

El Líder chino Xi Jinping encabezó este miércoles el desfile militar para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso Jinping, dijo que “el rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá”, aseguró en su mensaje transmitido por la televisión estatal china.

El desfile tuvo una muestra de material de guerra de última generación, entre lo que se destacan; drones submarinos, misiles antibuque y sistemas antimisiles, todos manufacturados en China, según el Ejército Popular de Liberación.

Además, expertos advirtieron la presencia de lo que describieron como un “arma láser de gran tamaño”. Para muchos analistas y entendidos, “la exhibición fue más una demostración de fuerza, que una conmemoración histórica”.