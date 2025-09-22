Conductor subió a la vereda e intentó atropellar a peatones que transitaban por el centro de Talca
El incidente ocurrió en Talca, específicamente en la intersección 1 Norte con 8 Oriente, y generó alarma entre las personas que presenciaron la peligrosa maniobra.
El violento hecho habría ocurrido la noche de este domingo 21 de septiembre, y habría sido denunciado a través de redes sociales.
De momento se desconoce el motivo que llevó al conductor a actuar de esa manera.
