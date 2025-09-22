SUSCRÍBETE
“Hemos encontrado una solución al autismo”: Trump anticipa polémico anuncio

Durante el evento que conmemoró a Charlie Kirk, el presidente de Estados Unidos adelantó sobre un anuncio que planea realizar hoy desde la Oficina Oval sobre el autismo.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Si bien el mandatario no entregó detalles sobre lo que planeaba decir sobre el autismo, sí afirmó que su administración “no permitirá que eso suceda más”.

Pero un reportaje del Washington Post reveló que el anuncio vincularía una presunta relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo con el riesgo de autismo en recién nacidos.

Conocido como Tylenol en Estados Unidos, el anuncio podría contradecir las recomendaciones de organismos médicos internacionales, que hasta ahora consideran seguro el uso de este medicamento en mujeres embarazadas.

EE.UU.MundoEstados UnidosDonald TrumpAutismoParacetamol

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Temblor hoy, lunes 22 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

