“Hemos encontrado una solución al autismo”: Trump anticipa polémico anuncio

Si bien el mandatario no entregó detalles sobre lo que planeaba decir sobre el autismo, sí afirmó que su administración “no permitirá que eso suceda más”.

Pero un reportaje del Washington Post reveló que el anuncio vincularía una presunta relación entre el consumo de paracetamol durante el embarazo con el riesgo de autismo en recién nacidos.

Conocido como Tylenol en Estados Unidos, el anuncio podría contradecir las recomendaciones de organismos médicos internacionales, que hasta ahora consideran seguro el uso de este medicamento en mujeres embarazadas.