Donald Trump y Elon Musk se reencuentran en el funeral de Charlie Kirk

El mandatario de Estados Unidos y el multimillonario se sentaron juntos en el funeral de Charlie Kirk en Arizona, lugar donde se estrecharon la mano ante 70 mil personas. Ambos, protagonizaron duras acusaciones cruzadas en público y redes sociales este año.

Pablo Gándara 
Pablo Gándara

Luego de tres meses de fuego cruzado, el empresario y el jefe de la Casa Blanca, finalmente se reencontraron, conversaron gentilmente según muestra el registro de Foxnews, y aparentemente habrían limado asperezas luego de un fuerte apretón de manos.

El conflicto entre ambos estalló luego que Musk, dejara de ser aliado de Trump, y saliera del Departamento de Eficiencia Gubernamental, (DOGE) donde lo designó el mandatario estadounidense con el objetivo de reducir el gasto público.

Luego de eso, el dueño de SpaceX, publicó en su cuenta de X, un revelador mensaje en el que confirmaba que las autoridades federales tenían información adicional sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein y sugirió que Trump debía ser sometido a juicio. Sin embargo, poco después eliminó su posteo.

