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    “El alza del desempleo es 100% femenino”: expertos proponen políticas y cambios culturales para impulsar a las mujeres al mercado laboral

    En un nuevo capítulo de Diálogos, especialistas de la academia, la sociedad civil y la empresa privada analizaron el alza del desempleo femenino, la informalidad laboral y el impacto de las tareas de cuidado. Entre sus propuestas destacaron avanzar en el proyecto de ley de Sala Cuna, revisar las condiciones de informalidad y promover cambios culturales que faciliten la participación de las mujeres en el mercado laboral.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Diálogos: expertos proponen políticas y cambios culturales para impulsar a las mujeres al mercado laboral. Foto: Pedro Rodríguez / La Tercera.

    La última medición del INE, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026, no trajo buenas noticias para las mujeres en materia laboral. El desempleo en este segmento ya alcanzó los dos dígitos, creciendo al 10%, un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, en contraste con los hombres que llegó al 8,1%.

    A este escenario se suma la informalidad laboral. Si bien la tasa general llegó al 26,5%, en el caso de las mujeres fue aún mayor, alcanzando el 27,9%. Esta realidad implica condiciones de mayor precariedad, como falta de seguridad social, lagunas previsionales y una fuerte relación con las responsabilidades de cuidado.

    Estos desafíos fueron abordados en el capítulo de Diálogos “Desafíos actuales del empleo femenino”, realizado el 5 de mayo, con la participación de Alejandra Inostroza, académica de la Escuela de Trabajo Social UC y del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE; Francisca Jünemann, abogada y presidenta ejecutiva de ChileMujeres; y Francisco Sepúlveda, gerente general de Caja de Compensación La Araucana.

    Modificar las políticas sobre los cuidados

    Francisco Sepúlveda apuntó en la urgencia de contar con una legislación de sala cuna como un elemento que va a estimular la contratación de mujeres. “Lo principal son las políticas que tienen que ver con los cuidados, como la sala cuna. No podemos mantener la estructura que hay hoy día de cómo las empresas están planteando el tema del aporte de Sala cuna. Tenemos un montón de problemas para que las empresas que emplean al 80% de la población chilena, que son las pymes, den acceso a las mujeres. Hoy día, la política establece que después de 20 mujeres tienes que empezar a pagar la sala cuna de manera obligatoria. Entonces, tenemos que avanzar con una política que permita que las mujeres no tengan esa fricción al entrar a trabajar. Lamentablemente hoy día todas estas políticas que tienen que ver con el cuidado, hacen lo contrario, terminan poniendo trabas para que la empresa contrate una mujer”.

    Los tres grandes ejes del empleo femenino

    Desde la academia, Alejandra Inostroza planteó la necesidad de enfocar el debate en torno a “cómo están trabajando las mujeres, en qué condiciones, bajo qué trayectoria y cómo las responsabilidades del cuidado entrelazan sus trayectorias laborales”. Esta perspectiva para analizar la situación de las mujeres en el mercado laboral –asegura la especialista- abre tres grandes ejes. “Primero, hay que dejar de hablar de informalidad como una sola categoría, sino que más bien de informalidades. No es lo mismo una mujer asalariada, una mujer que tiene un emprendimiento por subsistencia, una mujer rural, una mujer que comienza su trayectoria laboral en condiciones precarias o una adulta mayor que trabaja para poder complementar su pensión. Un segundo eje es la trayectoria, siendo capaces de mirar y decir por qué la mujer ingresó, qué la hizo salir, qué la hizo permanecer. Y finalmente yo creo que hay un tercer eje que es el cuidado”, afirmó Inostroza.

    La importancia de aprobar el proyecto de sala cuna

    Francisca Junemann advirtió que “cuando se habla de aumento del desempleo en el país, en verdad se trata de un aumento 100% femenino. De las mujeres del quintil de menores ingresos, el 60% de aquellas poquitas que tienen un trabajo, este es informal, sin seguridad social y en ese sentido tenemos que tomar conciencia”.

    Para la presidenta ejecutiva de ChileMujeres, la cifra del 10% de desempleo femenino no es algo que se deba normalizar, pues es una realidad grave. En ese sentido, destacó el reciente anuncio que hizo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, sobre la creación de un consejo asesor para acelerar la agenda del empleo femenino. “Es un consejo técnico de emergencia, del cual estamos esperando su conformación, para decir que en un plazo acotado hay que tomar medidas rápidas, hay que acelerar la agenda, no podemos seguir este ritmo”, dijo Junemann, quien subrayó que “hay que tener conciencia que el único proyecto de ley en trámite actualmente en el Congreso que apunta a solucionar el desempleo de las mujeres es el de Sala Cuna”.

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