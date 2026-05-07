Lexus TZ: un SUV eléctrico que redefine los viajes familiares

Un paso decisivo en su estrategia de electrificación dio Lexus con la presentación del nuevo TZ, el primer SUV totalmente eléctrico de tres filas de asientos de la marca, que resalta por su lujo, tecnología y confort.

Construido sobre la plataforma TNGA de la firma japonesa, el modelo fue desarrollado bajo el concepto “Driving Lounge”, una filosofía que busca transformar el habitáculo en un espacio relajante y sofisticado, similar a un salón premium. El resultado es una cabina silenciosa, amplia y pensada para el confort de todos los pasajeros, incluso en la tercera fila.

El SUV estará disponible con dos baterías de ion-litio, de 76,96 kWh y 95,82 kWh, mientras que la versión Select Grade promete una autonomía estimada de hasta cera de 500 kilómetros. Toda la gama incorpora de serie el sistema de tracción integral DIRECT4, capaz de distribuir de forma inteligente el torque entre ambos ejes para mejorar estabilidad, precisión y respuesta dinámica.

Uno de los aspectos más destacados es el trabajo realizado en insonorización. Lexus utilizó materiales fonoabsorbentes, retrovisores aerodinámicos y soluciones estructurales específicas para convertir al TZ en el SUV más silencioso de la marca. A ello se suma una suspensión optimizada y la dirección trasera dinámica opcional, que mejora la maniobrabilidad en ciudad y reduce el balanceo de la carrocería.

El interior apuesta por una experiencia tecnológica avanzada. Destaca el nuevo sistema multimedia Lexus Interface con conectividad 5G, navegación inteligente para vehículos eléctricos y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora el asistente por voz “Hey Lexus”, actualizaciones remotas y un sistema de sonido Mark Levinson con 21 parlantes.

En términos de diseño, el TZ mezcla líneas limpias y aerodinámicas con detalles sofisticados. El techo panorámico de gran tamaño mejora la luminosidad en las tres filas, mientras que materiales sostenibles como bambú forjado y tapicerías ecológicas refuerzan el compromiso medioambiental de la marca.

La seguridad estará respaldada por el nuevo Lexus Safety System+ 4.0, que incorpora asistentes avanzados de conducción, control crucero adaptativo, asistencia en tráfico, frenado autónomo y monitoreo de peatones y ciclistas.

El nuevo Lexus TZ llegará al mercado hacia finales de 2026 y desde ya se posiciona como uno de los SUV eléctricos de lujo más ambiciosos y tecnológicos de la firma japonesa.