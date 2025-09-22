Marcha convocada por colectivo “Generación Z” deja varios heridos en Lima
Las violentas movilizaciones estallaron por la reciente reforma del sistema de pensiones, establecida por la Ley N.º 32123, que obliga a los jóvenes mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o a la ONP.
La marcha fue convocada para este fin de semana, donde participaron cientos de jóvenes que representaban a colectivos ecologistas, animalistas, gremios de trabajadores, quienes marcharon por las principales avenidas de Lima.
En la segunda jornada de protestas de este domingo, fueron desplegados más de 5.000 efectivos policiales, donde se registraron violentas escenas.
