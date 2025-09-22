La temeraria maniobra de un joven en silla de ruedas: se colgó de un bus RED
Un registro difundido en redes sociales muestra una inédita y peligrosa maniobra, en que una persona en silla de ruedas se colgó de la parte trasera de una micr para agarra velocidad.
La situación fue captada en la comuna de San Miguel, específicamente en la intersección de Cuarta Avenida con Gran Avenida José Miguel Carrera, cuando la persona se sujetó de un bus del recorrido 214.
Según expertos, esa parte trasera de los buses representa uno de los puntos ciegos más peligrosos, ya que el conductor no tiene visibilidad.
