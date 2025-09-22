SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

La temeraria maniobra de un joven en silla de ruedas: se colgó de un bus RED

Un registro difundido en redes sociales muestra una inédita y peligrosa maniobra, en que una persona en silla de ruedas se colgó de la parte trasera de una micr para agarra velocidad. 

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La situación fue captada en la comuna de San Miguel, específicamente en la intersección de Cuarta Avenida con Gran Avenida José Miguel Carrera, cuando la persona se sujetó de un bus del recorrido 214.

Según expertos, esa parte trasera de los buses representa uno de los puntos ciegos más peligrosos, ya que el conductor no tiene visibilidad.

Lee también:

Más sobre:NacionalViralSilla de ruedasBus RED

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Una vuelta por la casita: lo que dejó la despedida de Bad Bunny de su residencia en Puerto Rico (y qué veremos en Chile)

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

Servicios

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica
Chile

Caso Sierra Bella: Corte de Apelaciones confirma sobreseimiento de Irací Hassler y dueño de la clínica

La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

Las versiones cruzadas por el controvertido adelanto de franja de Evelyn Matthei con alusiones a republicanos

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?
Negocios

¿Cómo son los nuevos aviones que adquirirá Latam?

CSAV propone distribución de dividendo por US$200 millones

Metro lanza nueva plataforma de pago y cambia de nombre a MetroMUV

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Presión política, millones en juego y sueño mundial: la movida de los Cóndores para jugar a estadio lleno en el Sausalito

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.
Cultura y entretención

Trump contra las estrellas de los late shows: cómo el episodio Jimmy Kimmel pone en jaque a la TV de EE.UU.

El escritor Ramón Díaz Eterovic es el Premio Nacional de Literatura 2025

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales
Mundo

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención