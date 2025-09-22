Los argumentos de Laura Albornoz para mantenerse en campaña de Jara y en ENAP pese a polémica
La vocera de Jeannette Jara salió al paso de las críticas que la oposición le hizo por participar del comando de la candidata oficialista siendo parte, al mismo tiempo, del directorio de la empresa estatal. Albornoz afirmó que "no hay ninguna incompatibilidad", remarcó que el tema "está zanjado" y descartó que hubiera injerencia de parte del gobierno. Revisa en el video sus dichos.
