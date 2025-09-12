Vallejo defiende a Albornoz ante críticas y peticiones de salida de ENAP: “Son acusaciones sin fundamento”

La mañana de este viernes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó la situación de Laura Albornoz, integrante del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y en paralelo, vocera de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

Y es que, los dos cargos de Albornoz ha generado gran molestia en las filas opositoras. Tanto así, que dos candidatos a La Moneda han salido a manifestar su descontento, e incluso a pedir su salida.

Al respecto, en conversación con Radio infinita, la ministra Vallejo fue consultada sobre si existe prescindencia en este caso.

“Primero, los directores de ENAP no son funcionarios de gobierno, son designados por alta dirección, y eso también lo aclaró la empresa” , sostuvo.

24 Junio 2025 Entrevista a Laura Albornoz Foto: Andres Perez Andres Perez

Luego, agregó: “ENAP tiene procedimientos legales para definir los directorios en base a temas, a currículum, trayectorias, y tienen un funcionamiento que es pagado en función de las sesiones que asisten. Entonces, eso está regulado por ley, y yo creo que además lo aclaró en primer instante la misma empresa, para obviamente terminar con este tipo de acusaciones en cuanto a una supuesta falta a la prescindencia”.

“Lo mismo pasa por ejemplo en el caso del expresidente de Televisión Nacional, él no es pagado por recursos públicos. Televisión Nacional se autofinancia con plata de la publicidad de la televisión. Entonces, también hay que conocer el funcionamiento de nuestras empresas públicas antes de hacer ese tipo de afirmaciones”, añadió la ministra.

“Yo creo que eso es lo responsable de los debates, ¿no? Que resguardemos la integridad informativa antes de reiterar o repetir acusaciones sin fundamento, por desconocimiento, de cómo operan efectivamente las empresas públicas en Chile", defendió Vallejo.