Comando de Matthei se suma a críticas al Ejecutivo por “falta de prescindencia” y apunta a vocera de Jara que trabaja en Enap

El equipo político de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se plegó a las críticas del Partido Republicano a La Moneda por supuesta “falta de prescindencia” en favor de la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC).

Este martes, en un punto de prensa posterior a la habitual reunión del comité político de la candidata presidencial gremialista, los senadores Rodrigo Galilea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) cuestionaron al gobierno por el tema.

“Prescindencia es una palabra a esta altura que no se pronuncia mucho dentro de La Moneda”, dijo el senador Coloma, agregando que “al contrario, lo que están tratando de hacer es transformar a la vocera (Camila Vallejo) en una activista”.

“Se les olvidó que tienen que gobernar a todo Chile, están tratando de velar por la continuidad”, agregó el parlamentario UDI, quien también acusó “arbitrariedad” del gobierno en la asignación de presupuesto de los gobiernos regionales.

Cruz-Coke, por su parte, abordó la presencia de la exministra Laura Albornoz como vocera del comando de Jeannette Jara a pesar de ser parte del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

“El Gobierno debiera considerar si ahí se produce eventualmente un cierto conflicto de intereses, toda vez que Enap es una empresa pública que pertenece a todos los chilenos, no solamente a un comando”, planteó el legislador Evópoli.

A lo que agregó: “Si está ganando un sueldo de 4 millones de pesos en Enap y al mismo tiempo está dedicada a la campaña, yo creo que los chilenos verían con buenos ojos que ella definiera cuál es su rol, pero creo que ambas cosas no corresponden”.

Laura Albornoz está en la mira de la oposición luego que Francisco Vidal saliera del directorio de TVN tras duros cruces con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lo cuestionó por apoyar la candidatura de Jara a pesar de trabajar en una corporación pública.

Hoy, los senadores embistieron contra Vidal por su salida del canal estatal. “Es más una huida que una renuncia”, criticó Cruz-Coke, mientras que el senador Rodrigo Galilea afirmó que el exministro PPD “abandona el barco en vez de hacerse responsable de lo que ocurrió el primer semestre, y eso nos parece profundamente irresponsable”.