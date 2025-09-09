SUSCRÍBETE
Política

Equipo político de Matthei fustiga a Vidal tras salida de TVN: “Es más una huida que una renuncia”

Desde el comando de la abanderada presidencial de Chile Vamos destacan que "lamentablemente para el gobierno que viene, y que esperamos sea liderado por Evelyn Matthei, Televisión Nacional va a ser un asunto muy difícil de resolver".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
El comando de la candidata presidencial Evelyn Matthei realiza punto de prensa tras la reunión semanal de su comité político. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El comando de la candidata presidencial Evelyn Matthei fustigó a Francisco Vidal tras su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN), instancia a la que llegó en diciembre de 2023 y que abandonó ayer lunes luego de enfrascarse en una disputa política con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En un punto de prensa posterior a la reunión semanal de su comité político, el senador e integrante de esa instancia, Luciano Cruz-Coke (Evópoli), puso énfasis en el momento actual del canal estatal y el grave déficit que mantiene.

“Para nadie es un misterio que Televisión Nacional está prácticamente quebrado. Que acá hay 70 mil millones de pesos de déficit, que eso no alcanza siquiera con la venta de los edificios, de los activos que tiene Televisión Nacional. Me parece que lo que hace Francisco Vidal es más una huida que una renuncia en la práctica”, dijo.

Y luego agregó: “Lamentablemente para el gobierno que viene, y que esperamos sea liderado por Evelyn Matthei, el asunto de Televisión Nacional va a ser un asunto muy difícil de resolver”.

“Es un canal público que no está teniendo ninguna misión pública y que cada vez que se ha transformado en un coto político, lo que ha terminado pasando es que el canal pierde plata”, remarcó.

Requerido sobre los dichos de Vidal respecto a Kast y una posible falta de prescindencia, retrucó: “Yo creo que es un error poner personas políticas a cargo de Televisión Nacional. Yo creo que hay un departamento de prensa que es valioso, que tiene profesionales muy serios, que han dado muestras en general de ser muy profesionales y que tienen una trayectoria. Y todo eso se ve enlodado cuando operadores políticos finalmente se hacen cargo de la dirección de Televisión Nacional”.

A estas palabras se sumó el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea: “El problema es quiénes se hacen cargo de la gestión y cuáles son los propósitos últimos de quienes se hacen cargo de la gestión”.

“A nosotros nos parece una irresponsabilidad que Francisco Vidal haya abandonado el directorio en este momento. Lo que correspondía era, como presidente de Televisión Nacional, como el máximo responsable de la marcha de esa estación televisiva, que presentara los resultados de este primer semestre del año 2025″, planteó.

A eso agregó que el exministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet “ya tuvo el 2024 pésimo, con pérdidas inmensas. Se comprometió a mejor gestión, y pocos días antes de saber cuáles eran los resultados de esa teórica mejor gestión, él abandona el barco en vez de hacerse responsable de lo que ocurrió el primer semestre, y eso nos parece profundamente irresponsable”.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), apuntó al gobierno por el principio de prescindencia: “Es una palabra a esta altura que no se pronuncia mucho dentro de La Moneda. Lo que están tratando de hacer es transformar a la vocera es una activista (...) se les olvidó que tienen que gobernar para todo Chile, están tratando de velar por la continuidad”.

Eventual “conflicto de interés” de Albornoz

El equipo político de Matthei también abordó el caso de la exministra Laura Albornoz, que integra el directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y ahora es vocera del comando de Jeannette Jara.

“El gobierno debiera considerar que ahí se produce eventualmente un cierto conflicto de intereses, toda vez que ENAP es una empresa pública que pertenece a todos los chilenos, no solamente a un comando”, sostuvo Cruz-Coke

El senador de Evópoli además señaló que “si está ganando un sueldo de 4 millones de pesos y al mismo tiempo está dedicada a la campaña, yo creo que los chilenos verían con buenos ojos cuál es su rol, pero creo que ambas cosas no corresponden”.

