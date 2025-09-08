Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Televisión Nacional de Chile informó que el presidente del directorio del canal, Francisco Vidal Salinas, presentó su renuncia al Presidente Gabriel Boric, la que se hará efectiva a contar de este martes 9 de septiembre de 2025.

Vidal fue nombrado en el cargo por Boric el 20 de diciembre de 2023.

Al fundamentar su decisión, Vidal manifestó su rechazo a “reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor, Cristian Valenzuela, sosteniendo que TVN no da garantías de pluralidad”.

En esa línea, el exministro manifestó que su renuncia apunta a “dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal”.

Y luego añadió: “El pluralismo de TVN está garantizaco por la composición política de su Directorio, por lo que constituye, en mi opinión, una ofensa a los siete directores que se coloque en cuestión su función en el canal”.

En marzo, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) cuestionaron las intervenciones políticas de Vidal en medios de comunicación y le enviaron una carta en que afirmaban que “exceden el rol que le corresponde“.

A fines de junio, en tanto, el ahora exdirectivo de la señal pública tuvo un cruce con Evelyn Matthei, a propósito de los dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos de que se debía “reducir al mínimo” a TVN.

Por otro lado, en el marco del debate por la desinformación en redes, José Antonio Kast, aspirante del Partido Republicano a La Moneda, tildó a Vidal como el “bot número uno de Chile“.

El profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, y exministro del Interior y Seguridad Pública; de la Secretaría General de Gobierno y de Defensa, ya había tenido un paso por la señal estatal en el mismo puesto entre abril de 2006 y diciembre de 2007.

“Sostener que mi presencia en el directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día y que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”, recalcó Vidal.

El renunciado presidente del directorio del canal estatal recalcó que “TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad” y que “en tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia”.