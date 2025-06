Matthei propone “reducir al mínimo” TVN y desata críticas en el oficialismo

Durante un seminario de Clapes UC, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reiteró este martes su duro diagnóstico sobre la crisis financiera que enfrenta Televisión Nacional (según la Comisión para el Mercado Financiero, en 2024 TVN tuvo pérdidas por $ 18.534 millones) y volvió a culpar a la actual gestión dirigida por Francisco Vidal (PPD).

Esta vez, sin embargo, Matthei fue un paso más allá, señalando que es partidaria de “reducir al mínimo” las funciones del canal público, manteniendo una señal de Arica a Punta Arenas con una información básica, además de su archivo.

“Estar pagando (préstamos), estar endeudándonos, para ver todos los sábados y domingo El Chavo del 8, no me parece (…). Uno se pregunta, ¿los chilenos valoran eso o valoran más bien tener un acortamiento en las listas de espera?” , dijo la candidata, en el marco de su plan para reducir el gasto del Estado y dar cumplimiento a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en la materia.

“¿Usted, valientemente, tomaría la decisión de hacer un cambio radical en TVN, con todo lo que eso implica?“, contrapreguntó la periodista Soledad Onetto a Matthei, una de las panelistas del encuentro Propuestas para Chile 2026-2030-.

“Sí, radical, no podemos seguir endeudándose (…). No veo que TVN esté ejerciendo un rol muy distinto al de los otros canales”, respondió.

La defensa de Vidal a TVN

“Yo -a diferencia de Matthei- pienso que la permanencia de Televisión Nacional es fundamental en el sistema de medios en Chile, casi todos privatizados” , afirmó, por su parte, Vidal a La Tercera.

Según el exministro, la polémica surgida recientemente por la decisión de Telecanal de emitir programación del canal vinculado al Estado ruso RT en su señal abierta, refuerza su postura a favor de un canal de televisión público que “resguarde el pluralismo respetando las líneas editoriales de las otras cadenas”.

“De haber existido TVN no hubiera existido el debate del domingo entre los candidatos presidenciales a las primarias -que no lo pudimos organizar como Anatel, porque no todos los canales estaban de acuerdo-, que lo vieron ni más ni menos que un millón cuatrocientas mil personas”, agregó el presidente del directorio de la estación pública.

La candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, cuestionó la postura de Matthei y aseguró no entender bien su lógica: “Como ella encuentra que (TVN) no está cumpliendo el rol, ¿hay que reducirlo al mínimo para que lo cumpla menos todavía? No entiendo cuál es la idea”.

La exministra dijo ser partidaria de que TVN cumpla plenamente su rol y, si dependiera de ella, se comprometió a fortalecerlo y sacarlo de la crisis en la que está actualmente.

“La razón por la cual TVN ha pasado una crisis tan larga es porque en el periodo que toda la televisión entró en crisis; cuando la torta publicitaria se achicó porque se empezó a distribuir con los medios digitales (…) todos los dueños de canales hicieron enormes inyecciones de financiamiento, y Televisión Nacional, como canal del Estado, no recibió esa inyección de financiamiento en su época“ , sostuvo Tohá.

Por otro lado, hace un mes, la abanderada del PC, Jeannette Jara, indicó -en Vía X- que “TVN tiene que seguir existiendo, tal vez hay que cambiar la fórmula”, precisando que no estaba de acuerdo con convertir a TVN en un canal exclusivamente de noticias, que es una de las propuestas que están sobre la mesa.

Para el gobierno del Presidente Gabriel Boric -quien en en su última cuenta pública no tocó el tema- no es menor dejar caer a TVN, por ello, desde la derecha temen que se busque alargar la tramitación en el Senado y que el tema lo tenga que tomar la siguiente administración que, según las actuales encuestas, sería de derecha.

TVN, prioridad de Vallejo a su regreso a La Moneda

Las críticas de Matthei se producen en momentos que el Parlamento discute el proyecto de ley del gobierno, que establece una fórmula mixta de financiamiento a TVN. Este se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y su aprobación se ve muy cuesta arriba en el Senado.

Conscientes de ello, una de las prioridades de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo -cuando retome sus funciones a mediados de julio, tras su posnatal- es consensuar con la oposición, especialmente con la UDI, un acuerdo político que asegure la viabilidad del canal público, fundado en 1969.

“Yo valoro varios aspectos del proyecto, pero sinceramente, estoy convencida que no resuelve de manera estructural el problema de TVN. Hay que construir un diálogo amplio y llegar a un acuerdo con todos los sectores políticos”, indicó Nivia Palma, una de las integrantes del directorio, compuesto, además, por Pauline Kantor, Pilar Vergara, Gonzalo Cordero, Nivia Palma y Rodrigo Cid.

Las diferencias en la oposición

El diputado Diego Schalper (RN) respaldó los dichos de Matthei: “No podemos seguir teniendo un espacio que no tiene claridad respecto a su financiamiento.

Pero en la oposición y en Chile Vamos no hay una sola postura sobre qué hacer con TVN.

“Esto no da para más. Muchos, yo me incluyo, no tenemos problema de dejar morir a TVN si se sigue haciendo lo mismo. Soy un convencido que hay que mirar otras opciones que no están incluidas en el actual proyecto de ley”, dijo Javier Macaya (UDI) durante la sesión del 7 de mayo, tras una histriónica presentación de la cuenta pública de la estación en 2024 ante el Senado, por parte de Vidal.

En esa oportunidad, Vidal informó que el directorio había acordado por unanimidad no pedir nuevos créditos con aval del Estado a la banca para pagar sueldos y gastos corrientes.

A juicio de Víctor Espinoza, coordinador del programa económico del candidato presidencial, Johannes Kaiser, TVN debe ser completamente privatizada. “Frente a la inviabilidad económica que reconoce el directorio de TVN, ha llegado la hora de tomar decisiones valientes”, señaló en economista hace unas semanas en Pulso.