Kast exige salida de Laura Albornoz del directorio de ENAP y reitera “falta de prescindencia” del gobierno
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cargó contra la exministra DC, integrante del directorio de la empresa estatal y vocera, al mismo tiempo, del comando de la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC). "Los directores (de empresas públicas) se deben a los intereses de la nación y eso es muy distinto a lo que pueden ser los intereses de una campaña política (...) ese activismo es insostenible que sea financiado por todos los chilenos", acusó Kast.
