Israel ataca a líderes de Hamas en Qatar: se registran explosiones en Doha

Las Fuerzas de Defensas de Israel (IDF) confirmaron un “ataque preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamas”.

Esto, mientras medios árabes e israelíes reportaron explosiones en la capital de Qatar, Doha, durante la tarde del martes.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Majed Al Ansari, afirmó en un comunicado que “el Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales” y que la agresión “constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”.

Las IDF, por su parte, dijeron que “antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e inteligencia adicional”.