Ataque israelí derriba uno de los edificios más altos en Gaza
Este lunes, el ejército de Israel derribó la torre al-Roya, poco después de haber mandado un aviso.
El edificio de 12 pisos acogía la sede principal del Centro Palestino de Derechos Humanos, un grupo que promueve la rendición de cuentas por los crímenes de la guerra.
Este ataque es el tercero en tres días, poco después de haber hecho pública una nueva orden de evacuación de este inmueble.
