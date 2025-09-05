Israel bombardea un edificio de gran altura en Gaza

Hasta ahora no se ha informado que la destrucción del inmueble haya dejado muertos o heridos.

“Hace un momento, el Ejército golpeó un edificio de gran altura que estaba siendo usado por la organización terrorista Hamás en el área de ciudad de Gaza”, Aseguraron las Fuerzas Armadas israelíes.

El comunicado, además señala que la FDI “han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamas en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura”.

Imágenes: Mohammed Saber.