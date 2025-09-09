Kast exige que vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Cerca del mediodía de este martes, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, presentó su plan de “Elecciones Limpias”, que tiene por objetivo “garantizar elecciones transparentes y sin intervención del gobierno ni de recursos públicos”.

Desde su comando en Las Condes, el abanderado quiso remarcar el mensaje que entregó ayer tras la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de Televisión Nacional, quien, de hecho, dejó el canal a propósito de las críticas de Kast que lo acusaban de “intervencionismo”.

“Es una excelente noticia la renuncia del presidente del directorio de TVN, con eso él reconoce que sus acciones y sus dichos estaban interviniendo directamente en la elección presidencial”, señaló esta jornada el aspirante a La Moneda.

Fotos: Aton

"A diferencia de lo que señala el señor Vidal, nosotros no dudamos del pluralismo del canal, ni del profesionalismo de los funcionarios. Lo que sí cuestionamos es la falta de prudencia, la falta de templanza, y también la falta de objetividad de quien fuera el presidente del directorio”, aseguró.

Luego, recalcó: “Y también aclarar que no tenemos ningún problema en que él tenga una opción política, que la manifieste, que sea un activista de la campaña de Jeannette Jara (...) pero eso es incompatible con ser presidente del canal nacional y recibir un sueldo para dedicarse al activismo”.

Dicho eso, Kast -con la misma finalidad- apuntó sus dardos a una nueva persona: Laura Albornoz, integrante del directorio de Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), y en paralelo, vocera de Jara.

“En la línea del activismo, queremos señalar que esperamos que la exministra Laura Albornoz, que en la práctica se ha convertido en la jefa de campaña de Jeannette Jara, renuncie a su cargo de directora en la Empresa Nacional del Petróleo” , instó Kast.

“Vuelvo a reiterar, no tenemos ningún problema en que alguien manifieste su opinión política, en que alguien actúe como activista, pero también le hacemos un llamado a que se respete la ley, porque la ley de la Empresa Nacional del Petróleo señala que los directores se deben a los intereses de la nación, y eso es muy distinto a lo que pueden ser los intereses de una campaña política, como lo está haciendo ella de manera reiterada”, sostuvo.