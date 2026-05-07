Audi Q4 e-tron se actualiza: más autonomía, carga bidireccional y un interior de nueva generación

El renovado Audi Q4 e-tron da un paso adelante en su evolución como uno de los modelos eléctricos clave del segmento, apostando por una mejora integral que abarca desde la eficiencia hasta la experiencia a bordo. Esta actualización no solo refuerza su posicionamiento, sino que también amplía su enfoque práctico para el uso cotidiano.

Uno de los avances más relevantes es la incorporación de la carga bidireccional, una tecnología inédita en la marca que permite al vehículo no solo recibir energía, sino también suministrarla. Gracias a esta función, el Q4 e-tron puede alimentar dispositivos externos o incluso abastecer un hogar, transformándose en una solución energética móvil que amplía su utilidad más allá de la conducción.

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En términos de rendimiento, la eficiencia del sistema eléctrico ha sido optimizada mediante un nuevo motor y mejoras en la electrónica de potencia. Esto se traduce en una mayor autonomía, que en algunas versiones alcanza hasta 592 kilómetros, junto con una capacidad de carga más rápida. En variantes con tracción quattro, la potencia de carga llega a 185 kW, permitiendo recuperar del 10 al 80% de la batería en apenas 27 minutos.

El diseño exterior también evoluciona con una estética más definida y moderna, destacando nuevas firmas lumínicas digitales tanto en los faros delanteros como en los pilotos traseros OLED. Estos no solo mejoran la visibilidad, sino que también permiten personalizar la identidad visual del vehículo.

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En el interior, el salto es aún más evidente. El habitáculo adopta una nueva arquitectura digital protagonizada por una pantalla panorámica que integra el cuadro de instrumentos de 11,9 pulgadas y un sistema multimedia de 12,8”. A esto se suma, de forma opcional, una pantalla para el pasajero, elevando la experiencia tecnológica a un nuevo nivel dentro del segmento.

La habitabilidad y versatilidad siguen siendo pilares del modelo, con un maletero de hasta 1.487 litros y una mayor capacidad de remolque que alcanza los 1.800 kg. Además, incorpora nuevas asistencias a la conducción y un asistente de voz inteligente con integración de inteligencia artificial, capaz de interactuar de forma más natural con los ocupantes.

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Las actualizaciónes del best seller de Audi estará disponible para pedidos en Alemania a partir de este mayo, con un precio inicial de 47.500 euros ($50 millones).