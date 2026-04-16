“Cuatro años se hacen nada”: Desbordes sincera intención de ir a reelección como alcalde de Santiago
"Estoy dedicado a ser alcalde, esa es mi preocupación hoy. Me encantaría la posibilidad de meterme en la reelección, porque de verdad mucho de lo que estoy haciendo hoy día en el horizonte no lo veo concluido en tres años”, afirmó el líder comunal de Santiago, Mario Desbordes, abriendo la puerta a repostularse al mando del municipio capitalino. “Si la ciudadanía me lo permite, me encantaría ser alcalde otro período para terminar los tres, cuatro Cesfam que ya tenemos en proyecto", agregó.
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