SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Denuncian robo de especies de alto valor de la Catedral de Santiago

    Durante la madrugada de este martes, la Catedral de Santiago sufrió un robo de objetos litúrgicos de alto valor, entre las especies se encontraban dos candelabros que datan del año 1700.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El Obispo Auxiliar y Vicario General del Arzobispado de Santiago, monseñor Alberto Lorenzelli, lamentó el robo de los objetos señalando que “el valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa, pero también tiene un valor material porque son de plata”. Aunque principalmente las piezas sustraídas tienen un valor histórico y patrimonial para la comunidad.

    El hecho está siendo investigado por Carabineros. Sin embargo, el representante de la Iglesia Católica hizo un llamado a denunciar a quienes se encuentren vendiendo los objetos en el comercio ilegal.

    Más sobre:NacionalDelincuenciaIglesia CatólicaCrisis de Seguridadhistórico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones

    El oro sube una vez más ante expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    Cínicos e hipócritas

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Servicios

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 5 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas
    Chile

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Kast presentó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda a los gremios empresariales

    Reginato contra las cuerdas: Contraloría pide restituir cerca de $1.200 millones a Corporación de Viña del Mar

    Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones
    Negocios

    Lundin Mining presenta proyecto por más de US$100 millones para dar continuidad operacional a Caserones

    El oro sube una vez más ante expectativas de recorte de tasas en Estados Unidos

    Kast presentó a Jorge Quiroz como su futuro ministro de Hacienda a los gremios empresariales

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026
    Tendencias

    Con la IA en el centro: 7 novedades que Samsung presentó en The First Look durante CES 2026

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”
    El Deportivo

    El recado de Eduardo Vargas a Paqui Meneghini en la U: “Ahora me gusta estar más suelto”

    ‘Chama’ Sánchez, figura de la U: “Estamos felices de que se haya ido Maduro, pero al final su gente sigue en el poder”

    “No se ha movido nada”: el futuro de Eduard Bello en la UC se complica ante la presión de Barcelona de Guayaquil

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída
    Cultura y entretención

    El confuso momento de Mickey Rourke, una estrella ochentera en caída

    Entre regresos y apuestas: ¿Quiénes son los humoristas de Viña 2026?

    No solo en el Festival de Viña: Pet Shop Boys anuncian show en Movistar Arena

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”
    Mundo

    Operativo de Estados Unidos en Venezuela: Trump afirma que están listos para “hacer un segundo ataque si es necesario”

    El “No” de Trump a elecciones en 30 días en Venezuela: el plan de la oposición ante el portazo de EE.UU.

    Rusia celebra los “esfuerzos” de Venezuela para “proteger su soberanía” con la investidura de Delcy Rodríguez

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso