Denuncian robo de especies de alto valor de la Catedral de Santiago
Durante la madrugada de este martes, la Catedral de Santiago sufrió un robo de objetos litúrgicos de alto valor, entre las especies se encontraban dos candelabros que datan del año 1700.
El Obispo Auxiliar y Vicario General del Arzobispado de Santiago, monseñor Alberto Lorenzelli, lamentó el robo de los objetos señalando que “el valor es sobre todo espiritual por todo lo que significa, pero también tiene un valor material porque son de plata”. Aunque principalmente las piezas sustraídas tienen un valor histórico y patrimonial para la comunidad.
El hecho está siendo investigado por Carabineros. Sin embargo, el representante de la Iglesia Católica hizo un llamado a denunciar a quienes se encuentren vendiendo los objetos en el comercio ilegal.
