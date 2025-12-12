VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Desde la Redacción: Desbordes refuerza críticas a Jara por polémica del TAG e insta que Chile Vamos “no sea apéndice” de republicanos

    "Están al filo de la injuria". Así calificó el alcalde de Santiago Mario Desbordes (RN) los dichos de la candidata Jeannette Jara (PC), quien acusó que desde la Municipalidad de Santiago había gente "operando políticamente" para José Antonio Kast, a propósito de la polémica del TAG. "Tenemos que analizar bien si vamos a iniciar acciones, pero no lo anunciaré antes de la elección", dijo el líder comunal. Esto, según él, para "no transformar en víctima" a quien "ensucia al personal municipal".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónMario DesbordesJeannette Jara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ​Quiénes son los latinos que dejaron su huella en los muros de Doha

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    ¿Cómo planean resolver los candidatos presidenciales la situación de los inmigrantes irregulares?

    ¿Cómo planean resolver los candidatos presidenciales la situación de los inmigrantes irregulares?

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes
    Negocios

    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor