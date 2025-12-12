Desde la Redacción: Desbordes refuerza críticas a Jara por polémica del TAG e insta que Chile Vamos “no sea apéndice” de republicanos
"Están al filo de la injuria". Así calificó el alcalde de Santiago Mario Desbordes (RN) los dichos de la candidata Jeannette Jara (PC), quien acusó que desde la Municipalidad de Santiago había gente "operando políticamente" para José Antonio Kast, a propósito de la polémica del TAG. "Tenemos que analizar bien si vamos a iniciar acciones, pero no lo anunciaré antes de la elección", dijo el líder comunal. Esto, según él, para "no transformar en víctima" a quien "ensucia al personal municipal".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.