SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El PS vuelve al comité político ampliado y la UDI descarta respaldar Sala Cuna y FES

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios se refirió al reinicio del comité político ampliado en La Moneda y a la participación de la colectividad, luego de que se "congelaran" las relaciones con el PC y el FA. "No todo está superado, pero no hay una predisposición negativa", afirmó. Por su parte, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró dispuesto a llegar a un consenso con el Ejecutivo por las reformas políticas pero descartó de plano llegar a un acuerdo por Sala Cuna o FES.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónArturo BarriosGuillermo RamírezIránMedio Oriente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Futuro del trabajo: la urgencia de anticiparnos

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 1 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers