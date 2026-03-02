El PS vuelve al comité político ampliado y la UDI descarta respaldar Sala Cuna y FES
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios se refirió al reinicio del comité político ampliado en La Moneda y a la participación de la colectividad, luego de que se "congelaran" las relaciones con el PC y el FA. "No todo está superado, pero no hay una predisposición negativa", afirmó. Por su parte, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, se mostró dispuesto a llegar a un consenso con el Ejecutivo por las reformas políticas pero descartó de plano llegar a un acuerdo por Sala Cuna o FES.
